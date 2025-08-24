Vehículo se queda varado ante las lluvias en Monterrey

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Nicaragua y Terranova, donde una unidad de la corporación acudió para brindar apoyo a la camioneta

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte de un vehículo varado debido al incremento del nivel del agua debido a las lluvias en la colonia Vista Hermosa. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Nicaragua y Terranova, donde una unidad de la corporación acudió para brindar apoyo a la camioneta. De acuerdo con las autoridades, no se registraron personas lesionadas tras el incidente; sin embargo, afectó considerablemente la vialidad en este punto, la cual también empieza a sufrir más afectaciones por el nivel de agua que aumenta con las lluvias. La autoridad pide a la ciudadanía que sigan los protocolos de seguridad tras las fuertes lluvias que se registran en el área metropolitana.