Vehículo se incendia en parque industrial de Santa Catarina

Por: Carlos Enríquez 19 Agosto 2025, 07:38

El siniestro fue reportado alrededor de las 23:41 horas en la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del Perimetral Sur

Una camioneta quedó reducida a cenizas tras incendiarse la noche del lunes en el municipio de Santa Catarina, sin que se reportaran personas lesionadas. El siniestro fue reportado alrededor de las 23:41 horas en la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del Perimetral Sur, dentro del parque industrial IBP. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al arribar al lugar se confirmó que la unidad se encontraba envuelta en llamas, las cuales consumieron en su totalidad el automotor. En las labores de control participaron elementos de Protección Civil del Estado, de Protección Civil de Santa Catarina y de Bomberos de Nuevo León, quienes lograron sofocar el incendio minutos después de la medianoche. Tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos y se hizo cargo de la situación, mientras se investigan las causas que pudieron haber originado el fuego.