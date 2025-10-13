Vehículo se incendia en el Anillo Vial Metropolitano

Bomberos de Guadalupe trabajaron en el control y liquidación del incendio, logrando sofocar las llamas minutos después, alrededor de las 21:32 horas

Un automóvil quedó completamente calcinado la noche de este domingo, luego de incendiarse mientras circulaba por el Anillo Vial Metropolitano, a la altura del sector Linda Vista, en el municipio de Guadalupe.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:05 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona observaron el vehículo envuelto en llamas y alertaron a los servicios de emergencia.

A la llegada de los equipos de rescate, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que el automóvil, un Nissan Versa, ya se encontraba consumido en su totalidad por el fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Bomberos de Guadalupe trabajaron en el control y liquidación del incendio, logrando sofocar las llamas minutos después, alrededor de las 21:32 horas.

Al lugar también acudieron unidades de Protección Civil de Guadalupe y San Nicolás, así como elementos de Tránsito de Guadalupe, quienes se encargaron de resguardar el área y coordinar el flujo vehicular mientras se realizaban las labores de enfriamiento.

Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio, sin descartar un posible cortocircuito o falla mecánica