Vehículo queda atrapado entre dos tráileres en Libramiento

El automóvil se impactó contra la parte trasera de uno de los tráileres y, posteriormente fue alcanzado por otro vehículo de carga

Un accidente múltiple en el que participaron dos tráileres y un automóvil dejó a un conductor con lesiones que no fueron consideradas de gravedad, durante la madrugada sobre el Libramiento Noroeste, en García, Nuevo León.

El percance ocurrió alrededor de la 1:34 horas, a la altura del kilómetro 10, donde un Chevrolet Matiz gris quedó atrapado entre dos unidades de carga.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el automóvil se impactó contra la parte trasera de uno de los tráileres y, posteriormente, fue alcanzado por otro vehículo de carga que circulaba detrás, quedando el Matiz entre ambas unidades.

Paramédicos valoraron al conductor del automóvil, quien no presentaba lesiones de gravedad y permaneció en el sitio, donde el accidente quedó bajo responsabilidad de elementos de la Guardia Nacional.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García y Guardia Nacional, quienes realizaron las labores correspondientes para atender el accidente y deslindar responsabilidades.