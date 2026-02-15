Vehículo no respeta alto y provoca choque en Monterrey 

Presuntamente, el vehículo en color azul no respetó la señal de alto, lo que derivó en el impacto que lo dejó sobre el camellón central

Un accidente vial se registró en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle Arista, en el municipio de Monterrey, donde una mujer fue valorada por cuerpos de auxilio y reportada en condición estable.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora de un vehículo tipo March circulaba por Madero, mientras que un automóvil azul avanzaba por Arista.

Presuntamente, el vehículo en color azul no respetó la señal de alto, lo que derivó en el impacto que lo dejó sobre el camellón central.

Tras el percance, testigos avisaron a las autoridades y con ello los paramédicos atendieron a una mujer en el lugar.

A la zona arribaron elementos de la policía y personal de Protección Civil municipal, quienes realizaron maniobras de abanderamiento y control del tráfico para prevenir otro incidente.