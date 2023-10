Vehículo invade paso peatonal en el centro de Monterrey

Cuando uno visita por primera vez una ciudad como turista, es común que desconozca sus calles y avenidas principales.

Y quizás esto fue lo que le pasó a una conductora que sorprendió a los peatones y comerciantes cuando apareció con su vehículo en el Pasaje Morelos en el centro de Monterrey.

El insólito momento quedó captado por los comerciantes de la zona y compartido en redes sociales.

"Una doña no actualizó el Google Maps y pasó esto", dice el texto que acompaña la publicación del video en la cuenta de TikTok: El Moy.

En las imágenes se puede ver que una camioneta Mitsubishi Outlander en color plata y con placas de Tamaulipas, está atravesada en la calle Morelos, enfrente de una plaza comercial dedicada a la venta de productos como celulares, tablets, videojuegos, entre otros.

Ante la vista atónita de las personas que pasaban caminando, la conductora echa a andar de reversa la camioneta y después avanza hacia la avenida Juárez.

La conductora es interceptada presuntamente por un oficial de Policía o Tránsito de Monterrey, quizás para explicarle que no era un paso de vehículos y después la dejó ir.

Antes de cruzar la avenida, las personas expresaron su temor de que la conductora continuara su camino por la calle Morelos al oriente.

Cerca de donde ocurrieron los hechos se encuentra un hotel con acceso a vehículos por la calle Morelos, posiblemente al desconocer la zona, la conductora en lugar de dirigirse a la calle Hidalgo, tomó el pasaje peatonal.

"Trae el mapa de la época de la Revolución", "Dime que no eres de Monterrey, sin decirme que no eres de Monterrey", "El día que aprenda a manejar no diré nada, pero habrá señales", "La señora: buenas busco el pasillo de las fundas", "Jajajaja no diré nada porque puedo ser fácilmente yo", fueron algunos de los más de 600 comentarios al momento de esta nota.

El video fue dado a conocer hace tres días en la cuenta de Tiktok y se está viralizando.