Vehículo impacta puestos ambulantes de mercado en Barrio Aztlán

Comerciantes y clientes corrieron para ponerse a salvo luego de que un automóvil ingresara a exceso de velocidad al corredor comercial local.

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Momentos de pánico vivieron comerciantes de un mercado rodante luego de casi ser arrollados por un vehículo fuera de control.

Lo que parecía una tarde normal de venta dio un giro inesperado luego de que el conductor del auto color gris obscuro Nissan tipo Versa brincara el camellón y se llevara todo a su paso.

Los impactos comenzaron en vehículos que se encontraban estacionados y posteriormente se llevaron de encuentro los toldos de los comerciantes, corriendo el riesgo de arrollar a uno.

Una mujer fue quien documentó los hechos ocurridos en la calle Miacatlán entre Capulín y Zempoala en la colonia Solidaridad en Monterrey.

En las imágenes se observa cómo habría pedido a todos que se retiraran del lugar y, momentos después, el vehículo pasó a toda velocidad donde se encontraban; un minuto más y la historia hubiera sido diferente.

Luego de impactar varios puestos, el conductor continuó su paso por varias cuadras. Fue momentos después donde detuvo su marcha, siendo alcanzado por comerciantes quienes le exigieron bajara del vehículo; sin embargo, hizo caso omiso, acelerando y derribando más puestos.

Ante esto, los ciudadanos pidieron el apoyo de las autoridades, donde los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron realizar la detención de Joaquín “N”, de 29 años.

Fue luego de una persecución que culminó con su detención en la avenida La Esperanza y la calle Ejidatarios en la colonia Ampliación Municipal de Monterrey, donde también impactó una unidad de agentes ministeriales.

Tras una inspección, se le localizaron dosis de narcótico y dinero en efectivo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones.