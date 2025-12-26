Vehículo cae a paso de agua tras salir de la carretera

Protección Civil de Nuevo León acudió al lugar tras el reporte de que un vehículo saliera de la cinta asfáltica y terminara en el acotamiento

La tarde de este jueves se registró un accidente vial sobre la carretera Linares–Hualahuises, a la altura del kilómetro 158, en el municipio de Linares, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Protección Civil de Nuevo León acudió al lugar tras el reporte de que un vehículo saliera de la cinta asfáltica y terminara en el acotamiento, cayendo a un paso de agua ubicado a un costado de la vialidad.

El automóvil involucrado es de color gris, con placas SKR-2811.

Tras la valoración en el lugar, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Linares y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de apoyo y resguardo para garantizar la seguridad en la zona.