Vecinos toman justicia contra hombre que quemó casa en Monterrey

Lo que comenzó como el incendio de una vivienda, se convirtió en el escenario de un intento de linchamiento en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Bernabé, cuando el reporte de una casa habitación que estaba siendo consumida por el fuego alerto a los cuerpos de emergencia.

Tras realizar las labores correspondientes y sofocar las llamas, los elementos se retiraron, sin saber que el verdadero infierno estaba por comenzar.

Un hombre identificado como Luis, de aproximadamente 35 años, habría sido señalado por los vecinos y personas quienes habitaban en la vivienda como el responsable de causar el siniestro, y ante esto tomaron justicia por su propia mano

Al menos tres hombres, quienes no fueron identificados, aunque se cree serían parientes de una mujer que habitaba en la casa, ingresaron al lugar para golpear en múltiples ocasiones hasta casi dejar inconsciente al principal sospechoso.

Tras ver que comenzaban a disminuir los signos vitales del hombre, también a causa del humo que ingirió durante el incendio, lo arrastraron varios metros hasta dejarlo tendido en la vía pública.

Vecinos de la zona alertaron a los elementos de seguridad de fuerza civil, quienes rápidamente se movilizaron al lugar y acordonaron el perímetro.

Cuerpos de emergencia arribaron a la zona para socorrer al hombre, quien presento lesiones en abdomen y cabeza.

Según conocidos de la familia, el hombre herido, Luis, constantemente ingería sustancias ilícitas, lo que lo había llevado a amenazar de prender la casa, a la mujer que vivía ahí junto con su bebé de meses de nacido.

Se esperará a la información oficial para determinar la situación jurídica del hombre, tras las amenazas y el inicio del fuego, así como conocer el paradero de sus agresores.