Habitantes del sector sometieron al presunto ladrón luego de ingresar a un domicilio y ser visto por la propietaria, en Guadalupe

Un hombre de 57 años terminó detenido por policías de Guadalupe, luego de presuntamente ingresar a robar a una vivienda de la colonia Santa Margarita, donde fue descubierto por la propietaria y perseguido por vecinos que lograron alcanzarlo y someterlo.

El presunto ladrón fue identificado como Jesús Martín, quien habría ingresado al domicilio para sustraer diversos artículos, sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando la dueña de la casa escuchó ruidos extraños y decidió revisar lo que ocurría.

Al inspeccionar la vivienda, la mujer encontró al hombre en el interior, por lo que, al verse descubierto, este saltó la barda y escapó por la calle Andrés G. González.

Vecinos del sector se percataron de lo ocurrido y fueron tras él hasta darle alcance y someterlo, en espera de la llegada de las autoridades.

Tras recibir el reporte a través del C4i, elementos de la Policía de Guadalupe se movilizaron hasta el cruce de las calles Arteaga y Andrés G. González, donde concretaron la detención.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron los artículos que presuntamente habían sido sustraídos del domicilio, entre ellos una aspiradora, una bocina y una extensión eléctrica, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente 4 mil 800 pesos.

Finalmente, Jesús Martín y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público.