Vecinos sin luz bloquean la Carretera Nacional

Por: Carlos Enríquez 20 Agosto 2025, 21:51

Vecinos de Nogales de la Sierra bloquearon la Carretera Nacional tras más de dos días sin luz, exigiendo una solución inmediata al corte eléctrico

Después de permanecer más de dos días sin energía eléctrica, vecinos de la comunidad de Nogales de la Sierra decidieron bloquear la Carretera Nacional en demanda de una solución inmediata. El cierre inició a las 21:30 horas de este miércoles , justo en el tramo de la colonia La Rioja, afectando la circulación con rumbo hacia Monterrey y ocasionando largas filas de vehículos en ambos sentidos. Los manifestantes denunciaron que la interrupción del servicio comenzó desde el mediodía del lunes y que, pese a múltiples reportes, no han recibido respuesta por parte de la compañía de suministro eléctrico.