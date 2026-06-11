Vecinos se manifiestan para pedir la liberación de comerciante

Por: Danea Lázaro 10 Junio 2026, 19:10 Compartir

Los hechos ocurrieron la tarde del martes cuando ambos asaltantes arribaron a la tienda a intentar robar sin embargo, fueron sorprendidos por el dueño del local

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Vecinos de la colonia Croc, realizaron la tarde de este miércoles manifestaciones en diversas avenidas de la zona para pedir justicia por el señor Juan, quien permanece detenido luego de la muerte de dos delincuentes quienes intentaron robar su tienda. Los colonos, piden por la libertad del hombre de 70 años, pues creen que las acciones fueron en defensa propia, además de que los delincuentes asesinaron también a su hijo durante el robo, pidiendo que tenga oportunidad de darle el último adiós. Hechos ocurrieron durante un intento de robo Los hechos ocurrieron la tarde del martes cuando ambos asaltantes arribaron a la tienda a intentar robar; sin embargo, fueron sorprendidos por el dueño del local, quien les disparó con un arma de fuego quitándole la vida a uno en el lugar, mientras que el otro murió horas más tarde en el hospital.