Vecinos rescatan a tres menores tras incendio en Monterrey

Al interior de la vivienda se encontraban tres menores solos, ya que su madre había salido momentáneamente a una unidad médica.

Tres menores de edad fueron rescatados por vecinos luego de resultar intoxicados durante el incendio de una vivienda registrado en la colonia Madero, en el municipio de Monterrey.

Los hechos movilizaron a cuerpos de emergencia y generaron momentos de tensión entre los habitantes del sector.

El siniestro se reportó en el cruce de las calles Rafael Nájera y David Berlanga, donde, tras el aviso de un incendio en un domicilio particular, se desplegó una intensa movilización de unidades de auxilio.

A la llegada de los primeros respondientes, el fuego ya había generado una considerable cantidad de humo y llamas al interior de la casa.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, estos se percataron de que el humo salía con fuerza del inmueble y escucharon gritos de auxilio.

Al acercarse, notaron que en el interior se encontraban tres menores solos, ya que su madre había salido momentáneamente a una unidad médica.

Ante la emergencia, varios habitantes del sector se organizaron y, de manera conjunta, lograron ingresar por la parte trasera de la vivienda.

Gracias a la rápida intervención, los vecinos rescataron a los tres niños, de 7, 9 y 11 años de edad, quienes presentaban signos de intoxicación por inhalación de humo.

Minutos después arribaron elementos de Bomberos de Nuevo León, así como personal de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Monterrey, además de policías municipales, quienes iniciaron las labores para sofocar el incendio y asegurar la zona.

Al sitio también acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los menores, suministrándoles oxígeno.

Dos de ellos fueron reportados como estables, mientras que la menor de 11 años fue trasladada a un hospital para continuar con su valoración médica.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro y deslindar responsabilidades.