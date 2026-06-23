Vecinos reportan panal de abejas en la colonia Villa de Fuentes

El problema no es reciente, ya que el panal lleva varios meses en el lugar y, lejos de desaparecer, ha continuado creciendo con el paso del tiempo

Un panal de abejas mantiene preocupados a vecinos de la colonia Villa Las Fuentes, en el municipio de Monterrey.

La colmena se localiza en un árbol de una vivienda ubicada sobre la calle Senda Perpetua, donde los habitantes detectaron su presencia mientras realizaban labores de poda.

De acuerdo con los vecinos, el problema no es reciente, ya que el panal lleva varios meses en el lugar y, lejos de desaparecer, ha continuado creciendo con el paso del tiempo.

Suspenden trabajos y solicitan apoyo de autoridades

Ante el riesgo de alterar a los insectos, decidieron suspender los trabajos de poda y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Los afectados señalaron que ya realizaron el reporte ante Protección Civil municipal; sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido atención.

Además, advierten que las abejas han comenzado a formar otros pequeños panales en las demás casas, por lo que temen una posible proliferación y que la situación represente un riesgo para quienes habitan y transitan por el sector.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades para que atiendan el reporte y retiren el panal de manera segura antes de que el problema aumente.