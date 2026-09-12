Vecinos protestan ante CFE por llevar más de una semana sin luz

Afectados señalan que CFE atribuye las fallas a árboles y cableado; una cuadrilla acudió ayer para revisar las instalaciones y realizar poda.

Vecinos del quinto sector de la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de los Garza, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la colonia Francisco Quesada, frente a su sector habitacional.

Los habitantes señalaron que desde el viernes pasado han sufrido constantes cortes de energía eléctrica y aunque cuadrillas de CFE han acudido a realizar trabajos, el servicio vuelve a suspenderse poco después.

“Estamos cansados de que estos cortes de luz nos estén afectando en nuestra vida diaria. Desde el viernes pasado nosotros no tenemos luz, vienen, arreglan a medias y se vuelve a ir la luz”, señaló Ricardo, vecino de la colonia.

De acuerdo con los afectados, personal de CFE les ha atribuido las fallas principalmente a problemas relacionados con árboles y cableado. Incluso les comentan que una cuadrilla acudió durante el día de ayer para revisar las instalaciones y realizar trabajos de poda.

Sin embargo, el problema continuó y nuevamente se quedaron sin electricidad alrededor de las 6:30 de la mañana de este viernes, pese a que no se registraban condiciones de lluvia o viento.

La falta de energía también ha afectado a los comercios de la zona, principalmente por la pérdida de productos que requieren refrigeración. Ricardo, quien tiene una tienda de abarrotes, señaló que las constantes interrupciones representan un golpe para su economía por lo que ha que tenido que tirar mucha de su mercancía.

Los vecinos advirtieron que ante la falta de una solución, contemplan impedir temporalmente la salida de las unidades de CFE como medida de presión para obtener una respuesta y que se restablezca de manera definitiva el servicio.

“Para pagar el recibo sí tenemos que estar puntuales, pero necesitamos que también nos den el servicio. Compramos el mandado, se vuelve a ir la luz y volvemos a tirar otra vez todo; no es justo”, comentaron.

Los habitantes señalaron que esperan la presencia de representantes municipales y de CFE para establecer una solución al problema, pues aseguran que los cortes constantes no son un hecho aislado y que afectan a distintos sectores del municipio de San Nicolás.