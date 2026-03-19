Vecinos persiguen a ladrón de autopartes en Monterrey

Elementos municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a varias personas que perseguían a un individuo por la zona.

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Un hombre fue detenido en el municipio de Monterrey por presuntamente dedicarse al robo de espejos retrovisores de vehículos estacionados.

De acuerdo con los reportes, el sospechoso operaba durante la noche y madrugada en calles de la colonia Vidriera. Su detención ocurrió en el cruce de la avenida San Nicolás y la calle Vidrio Plano, en la misma zona donde se habían registrado múltiples robos.

El detenido fue identificado como Raúl Gerardo “O”, de 33 años de edad. Al momento de su captura vestía una sudadera azul, gorra roja y portaba una bolsa ecológica verde, en la que guardaba los objetos robados.

Elementos de la policía lo ubicaron mientras era perseguido por un grupo de vecinos, quienes lo reconocieron como el responsable de los robos. Los hechos habían sido previamente captados por cámaras de vigilancia instaladas en domicilios de la zona, lo que permitió a los vecinos alertar a las autoridades.

Antes de la llegada de los oficiales, algunos vecinos, presuntas víctimas, ya seguían al sujeto por las calles del sector.

Tras su detención, se le aseguraron 17 espejos laterales, presuntamente sustraídos de automóviles y camionetas estacionadas.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.