Vecinos hablan sobre caso de mujer apuñalada en García

La comunidad vecinal de la Colonia Villas de Álcali lamentó el feminicidio de Elsa Alejandra Martínez Munguía, de 36 años, quien falleció apuñalada, presumiblemente a manos de su esposo Héctor, en su domicilio en el municipio de García.

Según los testimonios de los vecinos, Elsa acababa de mudarse a la casa ubicada sobre la calle Topacio, donde había vivido apenas 15 días junto a sus dos hijas, de 10 y 9 años.

Durante ese lapso, la comunidad no había notado signos de violencia o discusiones previas entre la pareja durante su corta estadía en la vivienda.

Sin embargo, el sábado 20 de abril, desde el mediodía, se escucharon discusiones entre Elsa y su esposo, aunque ella parecía ignorarlo. Los vecinos relatan que, mientras jugaban a la lotería, comenzaron a escuchar gritos que provenían de la casa de Elsa.

"Pues estábamos nosotros jugando lotería y todo, pues oyeron esos gritos las vecinas también escucharon, pero pues salieron y vieron como la puerta estaba entre cerrada, abiertas niñas se dirigieron las niñas estaban con nosotros jugando la lotería y me vino a la mente mi vecina, porque yo ya traía esa idea que desde temprano estaban discutiendo en eso.

"Pues nos vinimos todas y corrimos a ver las niñas, se metieron nos metimos nosotros a ver y cuando íbamos llegando el Señor iba saliendo de la casa de ahí de la casa de él y pues vimos a la vecina, que ya estaba tirada ya con mucha sangre ya traía muchas pero cuando vamos saliendo, vamos entrando y el Señor va saliendo y traía el cuchillo en la mano", relató la testigo Almadelia para este medio de comunicación.

Esto luego de que, según testigos, el presunto agresor Héctor utilizó un cuchillo para atacar a la víctima en 12 ocasiones en el cuello, el tórax y la pierna derecha.

Uno de los vecinos observó al esposo de Elsa salir de la casa sosteniendo un cuchillo en la mano. Al acercarse a la casa, encontraron a Elsa gravemente herida y cubierta de sangre.

Las niñas de Elsa, visiblemente afectadas y asustadas, fueron protegidas por los vecinos y alejadas del peligro. Se ha informado que las autoridades se hicieron cargo de las niñas y que están bajo el cuidado de su abuela.

La comunidad se encuentra consternada por el trágico suceso y ha expresado su deseo de apoyar a las hijas de Elsa Alejandra en este difícil momento.

"A mí sí me sacó de onda porque pues te digo yo vivo aquí como a cinco casas y ese día estaba yo aquí como en mi casa en la casa, pues estaba con mi compañero de hecho y él salió y él fue el que me avisó me hice güey, ten cuidado.

"Me salía a asomar y sí estaban todos los vecinos y estábamos todos de aquí, ya fue que empezaron a decir todos los que pues había sucedido que una de las niñas de las parejas que estaba que tuvo el problema estaba muy espantada y estaba grita y grite por su mamá, por lo que había pasado, la verdad sí, estuvo muy feo", señaló el vecino testigo Julián.

