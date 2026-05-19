Vecinos exigen reparación de avenida destrozada en Juárez

El tramo más afectado se ubica entre las calles Múzquiz y Sabinas, de la colonia Coahuila. En el lugar se acumula agua y aguas negras

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Vecinos de la colonia Coahuila, en el municipio de Juárez, Nuevo León, se dijeron cansados y desesperados ante las malas condiciones en las que se encuentra la avenida Saltillo, la cual presenta múltiples baches y severos daños que afectan diariamente a automovilistas y comerciantes de la zona.

El tramo más afectado se ubica entre las calles Múzquiz y Sabinas, donde los enormes baches dificultan el paso de vehículos y representan un riesgo tanto para conductores como para peatones.

Habitantes del sector señalaron que además del deterioro de la carpeta asfáltica, en el lugar se acumula agua y aguas negras, convirtiéndose en un foco de insalubridad, principalmente durante las lluvias, cuando también se genera lodo y aumentan los daños en la vialidad.

Los vecinos denunciaron que en algunas ocasiones los baches únicamente son rellenados con escombro, situación que consideran insuficiente para resolver el problema de fondo.

Asimismo, explicaron que la avenida Saltillo es un punto clave para el tránsito de unidades de carga y transporte que abastecen comercios y alimentos en la zona, por lo que el deterioro de la vialidad también ha provocado daños en neumáticos y vehículos particulares.

Indicaron que incluso algunas piedras salen proyectadas al paso de los automóviles, causando afectaciones adicionales y generando gastos constantes para quienes circulan diariamente por el sector.

De acuerdo con los habitantes, la problemática tiene más de seis meses sin ser atendida de manera adecuada y el tramo dañado abarca entre 50 y 100 metros, además de otros puntos afectados dentro de la colonia Coahuila.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que realicen una reparación integral de la avenida y den solución definitiva al problema.