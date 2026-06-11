Vecinos exigen liberar a Don Juan tras tragedia en la Croc

Jhonatan Reyes, vecino que afirmó conocer a José Tejada desde la infancia, señaló que la familia nunca fue conflictiva y que eran apreciados

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Vecinos de la colonia Croc solicitaron a las autoridades que Juan Tejada, comerciante de 70 años detenido tras los hechos ocurridos durante un presunto asalto a su negocio, pueda enfrentar el proceso legal en libertad y tenga la oportunidad de despedir a su hijo, quien falleció durante el enfrentamiento.

La petición surgió luego de la tragedia registrada en la tienda “Abarrotes Tejada”, donde murieron dos hombres señalados como presuntos participantes en el robo, así como José Tejada, de 32 años, hijo del propietario del establecimiento.

Habitantes del sector describieron a la familia como personas trabajadoras y aseguraron que durante años mantuvieron abierto el negocio, convirtiéndolo en un punto conocido dentro de la colonia.

Jhonatan Reyes, vecino que afirmó conocer a José Tejada desde la infancia, señaló que la familia nunca fue conflictiva y que eran apreciados por quienes viven en la zona.

“Yo conozco a José desde que tenía como siete años. Jugábamos juntos, íbamos a las canchas y compartimos hasta salón de clases. Eran personas tranquilas, nunca buscaban problemas”, relató.

El vecino recordó que, tras escuchar el forcejeo dentro del negocio, salió para tratar de ayudar y observó el despliegue de cuerpos de auxilio y autoridades.

“Lamentablemente intentamos ayudar a José, lo subimos a una camioneta para llevarlo al hospital, pero iba muy mal. Lo que pasó fue algo muy triste para toda la colonia”, comentó.

Reyes manifestó que los vecinos esperan que las autoridades consideren las circunstancias del caso y permitan que Don Juan pueda reunirse con su familia durante el duelo por la pérdida de su hijo.

“Lo que pedimos es justicia para Don Juan. Lo vemos como una persona que intentó defender a su familia. Ojalá pueda salir pronto porque su esposa también está pasando por un momento muy difícil”, expresó.

Por su parte, Antonio Robles afirmó que los habitantes del sector consideran que el comerciante actuó para proteger su patrimonio ante una situación de riesgo.

“Lo único que pedimos es que pueda despedir a su hijo como debe ser. Es una tragedia perder a un hijo y además estar detenido mientras la familia enfrenta este dolor”, señaló.

El vecino destacó que durante años observó a la familia trabajar largas jornadas en el establecimiento.

“Desde temprano abrían el negocio y muchas veces cerraban hasta la medianoche. Siempre fueron personas dedicadas al trabajo”, agregó.

Otro habitante del sector, identificado como Juan Sánchez, aseguró que el negocio había sido víctima de robos en distintas ocasiones y que la inseguridad ha sido una preocupación constante para los residentes de la colonia.

“Los asaltos eran un problema recurrente. Nosotros también queremos que haya más vigilancia porque la delincuencia sigue afectando a esta zona”, comentó.

Además de solicitar la libertad de Don Juan mientras continúan las investigaciones, vecinos pidieron mayor presencia policiaca para prevenir nuevos hechos violentos.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer la mecánica de los acontecimientos ocurridos en la tienda y determinar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.