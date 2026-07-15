Vecinos exigen frenar tiradero clandestino en centro de Monterrey

Habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el problema, retiren los residuos y sancionen a los responsables

Cada día, quienes pasan por la calle Arista se encuentran con la misma escena: un montón de basura que crece frente a una vivienda y que, según vecinos, es generado por mismas personas que habitan en los domicilios de enfrente.

El tiradero clandestino, ubicado entre Ruperto Martínez y Aramberri, en el centro de Monterrey, está conformado por bolsas de basura, botes, cajas de zapatos, ropa, tenis y hasta un colchón, lo que además de dar una mala imagen, dificulta el paso de peatones y representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

Uno de los vecinos relató que la acumulación de desechos ya le provocó afectaciones, pues al estacionar su vehículo una llanta terminó ponchada luego de que un envase de vidrio, oculto entre la basura esparcida sobre el suelo, perforara su neumático.

Habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el problema, retiren los residuos y sancionen a los responsables, ya que aseguran que el tiradero clandestino continúa creciendo y afecta tanto la movilidad como la seguridad de quienes viven y transitan por este punto.