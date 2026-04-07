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Vecinos enfrentan apagón tras vientos y lluvias en Monterrey

Por: Humberto Salazar

06 Abril 2026, 19:49

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Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades y a la empresa responsable del suministro eléctrico para que atiendan la situación a la brevedad.

Vecinos enfrentan apagón tras vientos y lluvias en Monterrey

Vecinos de distintas colonias de Monterrey denunciaron permanecer sin servicio de energía eléctrica desde hace al menos dos días, luego de los fuertes vientos y lluvias registrados recientemente en la entidad.

¿Qué colonias resultaron afectadas por los apagones?

De acuerdo con los afectados, sectores como Progreso, Rubén Jaramillo, Pedro Lozano y Garza Nieto presentan fallas en el suministro, presuntamente luego de que transformadores se dañaran, dejando sin luz a decenas de viviendas desde el pasado 4 de abril.

¿Cómo impacta la falta de luz a los habitantes?

Habitantes señalaron que la falta de energía eléctrica ha generado múltiples complicaciones en su vida diaria, asegurando estar cansados y con dificultades ante la ausencia del servicio, especialmente durante las noches y en medio de las altas temperaturas.

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¿Qué pérdidas reportan las familias afectadas?

Uno de los principales problemas ha sido la pérdida de alimentos, ya que la falta de refrigeración provocó que se echara a perder la comida, lo que representa un gasto extra para las familias.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades y a la empresa responsable del suministro eléctrico para que atiendan la situación a la brevedad, ante el temor de que el problema se prolongue.

¿Cuál es la situación actual del servicio?

Mientras tanto, los habitantes permanecen a la espera del restablecimiento total del servicio y de una explicación sobre los daños ocasionados por las condiciones climatológicas.

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