Vecinos enfrentan apagón tras vientos y lluvias en Monterrey

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades y a la empresa responsable del suministro eléctrico para que atiendan la situación a la brevedad.

Vecinos de distintas colonias de Monterrey denunciaron permanecer sin servicio de energía eléctrica desde hace al menos dos días, luego de los fuertes vientos y lluvias registrados recientemente en la entidad.

¿Qué colonias resultaron afectadas por los apagones?

De acuerdo con los afectados, sectores como Progreso, Rubén Jaramillo, Pedro Lozano y Garza Nieto presentan fallas en el suministro, presuntamente luego de que transformadores se dañaran, dejando sin luz a decenas de viviendas desde el pasado 4 de abril.

¿Cómo impacta la falta de luz a los habitantes?

Habitantes señalaron que la falta de energía eléctrica ha generado múltiples complicaciones en su vida diaria, asegurando estar cansados y con dificultades ante la ausencia del servicio, especialmente durante las noches y en medio de las altas temperaturas.

¿Qué pérdidas reportan las familias afectadas?

Uno de los principales problemas ha sido la pérdida de alimentos, ya que la falta de refrigeración provocó que se echara a perder la comida, lo que representa un gasto extra para las familias.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades y a la empresa responsable del suministro eléctrico para que atiendan la situación a la brevedad, ante el temor de que el problema se prolongue.

¿Cuál es la situación actual del servicio?

Mientras tanto, los habitantes permanecen a la espera del restablecimiento total del servicio y de una explicación sobre los daños ocasionados por las condiciones climatológicas.