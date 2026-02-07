Vecinos denuncian riesgo por poste dañado en centro de Guadalupe

Hasta el momento, autoridades municipales se encargaron de acordonar la calle para evitar el paso vehicular. CFE no se ha acercado para atender la situación.

Vecinos del centro de Guadalupe, denunciaron el riesgo latente que representa un poste de luz ubicado en la calle José María Jiménez, el cual se encuentra a punto de caer luego del paso de autobuses terminaran jalando el cableado.

Algunos vecinos reportaron que el estado del poste ya se encontraba deplorable desde hace algunos años, no fue hasta hace unos días que finalmente tras el paso de los vehículos pesados, que finalmente cedió hasta el punto donde se encuentra actualmente.

Hasta el momento, autoridades municipales se encargaron de acordonar la calle para evitar el paso vehicular, sin embargo, a pesar de haber hecho el reporte a CFE, la dependencia no se ha acercado para atender la situación.

La petición de los vecinos es que se atienda pronto esta problemática por el miedo que representa que el poste ceda y genere daños a las casa, automóviles y personas que viven en esta calle.