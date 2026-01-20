Vecinos denuncian registro hundido en Escobedo por riesgo vial

Por el desgaste de la tapa, ya no es visible el nombre de la dependencia responsable, lo que dificulta que se atienda el reporte

Vecinos de la zona Hacienda de Escobedo denunciaron un registro hundido que desde hace aproximadamente ocho meses representa un riesgo constante para automovilistas y usuarios del transporte público.

¿Dónde se localiza el registro hundido?

El problema se localiza sobre el bulevar Benito Juárez, en su cruce con Hacienda del Rey, donde conductores se ven obligados a maniobrar de manera peligrosa para esquivar el hundimiento o, en algunos casos, pasar prácticamente al filo del peligro.

Reportan percances por falta de señalamiento

Trabajadores de una gasolinera cercana refieren que ya se han registrado algunos percances en el punto, debido a que el registro no cuenta con señalamiento preventivo.

Desgaste impide identificar a la dependencia responsable

A esta situación se suma que, por el desgaste de la tapa, ya no es visible el nombre de la dependencia responsable, lo que dificulta que se atienda el reporte de manera directa.

Vecinos piden reparación urgente

Ante este escenario, vecinos de la zona hacen un llamado urgente a la autoridad correspondiente para que se realicen las reparaciones necesarias antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.