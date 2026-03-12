Vecinos denuncian poste inclinado tras daño en cables

El impacto provocó que los cables quedaran más bajos y que varias acometidas de viviendas se desprendieran parcialmente de los tubos que las sostienen

Vecinos de la colonia Talleres, en Monterrey, denunciaron el riesgo que representa un poste de energía eléctrica que quedó inclinado luego de que un camión dañara la acometida de una vivienda y se diera a la fuga.

Impacto provocó cables más bajos

De acuerdo con los afectados, los hechos ocurrieron cuando el camión se movilizaba en la calle Pedro Celestino Negrete, entre Artículo 123 y Roble.

Señalan que el impacto provocó que los cables quedaran más bajos y que varias acometidas de viviendas se desprendieran parcialmente de los tubos que las sostienen, lo que ha generado preocupación entre los vecinos ante la posibilidad de que el poste colapse.

Vecinos piden intervención de autoridades

Los residentes indicaron que el caso ya fue reportado a la CFE, sin embargo, aseguran que tras una revisión inicial se les informó de manera verbal que el poste se encontraba en buenas condiciones.

Su petición es que las autoridades atiendan la situación y reparen el poste antes de que ocurra algún accidente.