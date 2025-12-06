Vecinos denuncian poste a punto de colapsar en San Nicolás

El riesgo aumenta debido a que la estructura dañada se ubica justo frente a una tienda de abarrotes, punto con alto flujo de personas

Un poste en evidente riesgo de caer mantiene en alerta a los habitantes de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en el cruce de Francisco Villa y Veracruz, donde vecinos denunciaron que, pese a múltiples reportes realizados durante los últimos tres años, las autoridades no han atendido la problemática.

Los colonos señalaron que el poste presenta una inclinación considerable y temen que pueda desplomarse en cualquier momento, poniendo en peligro a niños, mujeres, trabajadores y peatones que diariamente transitan por la zona.

El riesgo aumenta debido a que la estructura dañada se ubica justo frente a una tienda de abarrotes, punto con alto flujo de personas, lo que incrementa la posibilidad de un accidente.

Una de las vecinas de la calle Francisco Villa pidió además que se revisen todos los postes de la colonia, pues asegura que muchos ya son antiguos y tienen una sobrecarga de cables, lo que podría provocar fallas o incidentes similares.

Hasta el momento, los habitantes continúan en espera de una respuesta por parte de las autoridades correspondientes para evitar que ocurra una tragedia.