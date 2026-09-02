Vecinos denuncian fuga y malos olores en colonia Contry

De acuerdo con los habitantes del sector, el problema ha provocado acumulación de agua y malos olores, afectando a quienes viven y transitan por la zona

Vecinos de la colonia Contry, en Monterrey, denunciaron una fuga de agua que permanece desde hace al menos un mes en el cruce de las calles Venus y Neptuno.

Fuga provoca acumulación de agua y malos olores

De acuerdo con los habitantes del sector, el problema ha provocado acumulación de agua y malos olores, afectando a quienes viven y transitan por la zona.

Señalaron que ya han realizado reportes ante Agua y Drenaje de Monterrey, pero hasta el momento no han recibido una respuesta ni se ha solucionado la fuga.

Vecinos piden reparar el desperfecto

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan el reporte a la brevedad y reparen la fuga, antes de que el problema continúe afectando las condiciones de la zona.