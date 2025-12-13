Vecinos denuncian fuga de residuos fecales en Monterrey

De acuerdo con los habitantes del sector, la situación tiene más de dos meses sin ser atendida, tiempo en el que el hedor es cada vez más difícil de soportar

Vecinos de la colonia Industrial denunciaron un serio problema sanitario en la esquina de las calles Villagrán y Melchor Múzquiz, donde un tubo de drenaje expuesto en la banqueta está expulsando residuos fecales, generando olores intensos que afectan a varias viviendas.

De acuerdo con los habitantes del sector, la situación tiene más de dos meses sin ser atendida, tiempo en el que el hedor se ha vuelto cada vez más difícil de soportar, especialmente por las altas temperaturas y el flujo constante de personas que transitan por la zona.

“Ya vinieron los de agua y drenaje pero no nos dijeron cuándo lo arreglarían; los dueños de la casa ya cambiaron el tubo pero sigue el problema”, dijo un vecino de la calle.

Los colonos hicieron un llamado urgente a la autoridad competente para que se atienda esta fuga, ya que consideran que representa un riesgo para la salud y una molestia diaria para quienes viven o pasan por el lugar.

Según refieren, el olor alcanza varias casas de distancia y ha afectado la calidad de vida en el sector.