Vecinos denuncian fuga de aguas negras en San Nicolás

El río de aguas negras es tan viejo que ha formado hongo en el pavimento, baches y ya tiene hasta corriente, los cuales desatan unos olores nauseabundos

Habitantes de la colonia Carmen Romano en San Nicolás, se encuentran hartos luego de que, a casi dos años, una fuga de aguas negras continúe siendo su dolor de cabeza diario.

Y es que parece que los vecinos viven a lado de un río de aguas negras pues el registro ubicado al final de cada cuadra está tapado.

El problema ubicado sobre la calle Libaneses cuenta con aproximadamente tres alcantarillas todas en el mismo estado.

“Se han quejado, pero nomás vienen arreglo y otra vez hasta el chequeo que vienes de acá de la vuelta ya tiene como dos meses”.

Malos olores y daños en el pavimento afectan a los vecinos

El río de aguas negras es tan viejo que ha formado hongo en el pavimento, baches y ya tiene hasta corriente, los cuales desatan unos olores nauseabundos.

“Pues huele bien feo, pero ahora de comer el almuerzo huele bien feo y se han quejado los vecinos, pero veían lo arreglan, se volvieron a poner otra vez el mismo mugrero”.

Solicitan atención inmediata de las autoridades

Ante esto, los colonos piden la atención inmediata por parte del municipio y de Agua y Drenaje, pues el problema ha sido reportado tantas veces y solo llegan, revisan y se van.