Vecinos denuncian fuga de agua en San Nicolás

La situación ha comenzado a representar un riesgo para los vecinos, ya que los montículos de tierra y zanjas han provocado accidentes

Habitantes de la colonia Casa Blanca, en el municipio de San Nicolás, denunciaron una fuga de agua que persiste desde hace casi dos meses sin ser atendida de manera efectiva por las autoridades correspondientes.

El problema se ubica sobre la calle Río Soto La Marina, a la altura del número 652, donde, según los afectados, personal de Agua y Drenaje ha acudido en al menos tres ocasiones; sin embargo, únicamente han realizado excavaciones cada vez más grandes sin lograr reparar la fuga.

La situación ha comenzado a representar un riesgo para los vecinos, ya que los montículos de tierra y zanjas han provocado accidentes, incluyendo la caída de una persona en el lugar.

Además, señalaron que el agua acumulada en los pozos está haciendo contacto con un poste de luz, lo que ha generado descargas eléctricas, incrementando el peligro para quienes transitan por la zona.

Los vecinos aseguran que han intentado dar seguimiento con las autoridades, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni una solución definitiva, por lo que solicitan la intervención urgente para evitar una tragedia.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para atender de inmediato esta problemática que afecta la seguridad y calidad de vida de los habitantes.