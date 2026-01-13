Vecinos denuncian foco de insalubridad en colonia Croc, Guadalupe

De acuerdo con los habitantes del sector, una persona continúa acumulando desechos casi a diario, además de prenderles fuego, pese a los múltiples reportes

Vecinos de la colonia Croc, en el municipio de Guadalupe, denunciaron la constante acumulación y quema de basura en la calle Alfredo Juárez, una problemática que aseguran se ha repetido en al menos tres ocasiones sin que exista una sanción o solución definitiva por parte de las autoridades municipales.

En el punto, ubicado a la altura del número 205 de la calle Alfredo Juárez, se observa una gran cantidad de escombro, sacos de basura, ramas, madera, restos de concreto, plásticos, resortes de colchones, cobijas y bolsas, lo que ha generado un foco de insalubridad e inseguridad para quienes viven en la zona.

Los vecinos señalaron que la basura acumulada reduce la visibilidad y el espacio para la circulación vehicular hacia la avenida, además de propiciar la presencia de animales, lo que incrementa el riesgo sanitario.

Cabe destacar que en el interior del domicilio señalado habitan personas, situación que mantiene preocupados a los colonos, quienes hicieron un llamado urgente a las autoridades del municipio de Guadalupe para que atiendan de manera definitiva esta problemática y se apliquen las sanciones correspondientes.