Vecinos denuncian foco de infección por drenaje en Guadalupe

Habitantes de la colonia ubicada sobre la calle Quebrada, en el municipio de Guadalupe, denunciaron un severo problema sanitario provocado por aguas residuales

Habitantes de la colonia ubicada sobre la calle Quebrada, en su cruce con Alfonso Martínez, en el municipio de Guadalupe, denunciaron un severo problema sanitario provocado por aguas residuales que desde hace más de un mes escurren directamente hacia la vía pública.

De acuerdo con los vecinos afectados, del tubo de drenaje brotan residuos fecales, agua verdosa y basura, generando malos olores que se perciben en gran parte del sector.

Los colonos señalaron que, pese a los reportes realizados, el problema no ha sido solucionado por las autoridades correspondientes, por lo que temen afectaciones a la salud.

Además del fuerte olor, las aguas negras recorren la calle acumulando desechos y contaminando el área, lo que ha generado molestia entre quienes habitan la zona.

La comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para atender la fuga de drenaje y evitar que el problema continúe representando un riesgo sanitario para las familias del sector.