Vecinos denuncian dos obras inconclusas en Campestre La Silla

Habitantes exigen solución a zanjas abiertas desde hace semanas; las obras afectan tránsito y representan riesgo para peatones y automovilistas.

Vecinos de la colonia Campestre La Silla, en el municipio de Guadalupe, denunciaron que dos obras inconclusas de agua y drenaje mantienen obstruida la circulación tanto vehicular como peatonal desde hace varias semanas, sin que las autoridades hayan dado una fecha para resolver el problema.

La primera intervención, ubicada sobre la calle Peñón Blanco, permanece abierta desde hace aproximadamente un mes. De acuerdo con los habitantes, la zanja bloquea parcialmente el paso y obliga a los automovilistas a rodear el señalamiento y avanzar por un carril angosto, lo que consideran un riesgo vial para quienes transitan diariamente por la zona.

¿Cuánto tiempo llevan abiertas las zanjas en Campestre La Silla?

Los vecinos informaron que personal de la dependencia responsable les señaló que otra cuadrilla tendría que acudir para cerrar la excavación, pero no se les dio una fecha concreta para concluir los trabajos. Esta situación ha generado molestia entre los residentes, quienes aseguran que la falta de avance complica la movilidad y pone en riesgo a peatones y conductores.

De manera paralela, otra obra sin terminar se encuentra también sobre Peñón Blanco, en su cruce con De la Cañada, donde desde hace dos meses permanece abierta otra zanja que continúa afectando el paso seguro de vehículos y personas.

¿Qué solicitan los vecinos a las autoridades de Guadalupe?

Los colonos de Campestre La Silla pidieron a las autoridades municipales resolver estas situaciones a la brevedad, pues consideran que las excavaciones representan un peligro para la comunidad y obstaculizan la movilidad en vialidades de uso cotidiano.

Hasta el momento, los habitantes aseguran no haber recibido una respuesta clara sobre cuándo serán concluidos los trabajos de agua y drenaje, por lo que reiteraron su llamado para que las dependencias correspondientes atiendan con urgencia estas problemáticas que afectan la seguridad y el tránsito en la colonia.