Vecinos denuncian cruce peligroso en Guadalupe

Por: Jared Villarreal 07 Noviembre 2025, 10:08

Debido a la gran cantidad de tráfico que se forma en esta zona, la hace propensa a accidentes viales como el captado entre una motocicleta y un vehículo

Vecinos de la colonia Valle Hermoso 1er Sector del municipio de Guadalupe denuncian la problemática que se ha generado en un cruce de calles debido al tráfico que se forma desde tempranas horas del día. Es el cruce de las calles 6 de noviembre y 16 de noviembre que genera la problemática denunciada por los vecinos y es que debido a la gran cantidad de trafico que se forma en esta zona, la hace propensa a accidentes viales como el capturado hace algunos días en donde una motocicleta se impactó contra un vehículo. La petición de los afectados es que autoridades del municipio puedan ir y realizar alguna solución, ya sea colocando a un oficial de tránsito durante las horas de alta actividad, algún paso peatonal o bordos que puedan evitar que ocurra algún accidente mayor.