Vecinos denuncian basurero en calles de la colonia Treviño

La montaña de residuos, compuesta por desechos orgánicos e inorgánicos, se localiza sobre la calle Pedro Noriega, en su cruce con la privada Manuel Delgado.

Vecinos de la colonia Treviño, en el municipio de Monterrey, denunciaron la acumulación de basura sobre la vía pública, situación que aseguran se ha convertido en un problema constante para quienes habitan en el sector.

La montaña de residuos, compuesta por desechos orgánicos e inorgánicos, se localiza sobre la calle Pedro Noriega, en su cruce con la privada Manuel Delgado.

La basura ya obstruye por completo la banqueta y parcialmente la carpeta asfáltica, dificultando el paso de peatones y afectando la circulación en la zona.

Entre los desechos se observan bolsas de plástico con basura doméstica, llantas, ramas, troncos de árboles, costales, escombro y fragmentos de concreto.

Además, en el sitio se registra un olor desagradable, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Los habitantes precisaron que esta problemática no es exclusiva de dicho cruce, sino que se replica en varias esquinas de la colonia Treviño, donde constantemente son abandonados diversos tipos de residuos.

Ante esta situación, hicieron un atento llamado a la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Monterrey para que realice el retiro de la basura y refuerce la vigilancia en el sector para evitar que continúe la acumulación de desechos.

Asimismo, señalaron que la mayoría de las personas que arrojan basura en estos puntos no son vecinos de la colonia.