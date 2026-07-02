Vecinos denuncian basurero clandestino junto a parque

Habitantes de Lomas de la Fama aseguran que un predio acumula desechos generando malos olores y riesgos sanitarios, por lo que exigen vigilancia y sanciones

Habitantes de la colonia Lomas de la Fama, en el municipio de Santa Catarina, denunciaron la constante acumulación de basura en un predio ubicado sobre la calle Argentina, en el límite con la colonia La Fama 3, situación que aseguran afecta la salud y calidad de vida de decenas de familias.

De acuerdo con los vecinos, el sitio se ha convertido en un basurero clandestino donde frecuentemente se acumulan bolsas de desechos, colchones y diversos objetos de gran tamaño, generando malos olores que se perciben en las viviendas cercanas y en un parque infantil ubicado a pocos metros.

Los residentes señalaron que, en algunas ocasiones, incluso han encontrado animales muertos entre los desperdicios, lo que incrementa la preocupación por posibles riesgos sanitarios para quienes habitan en la zona.

Según relatan, cuando las autoridades realizan labores de limpieza únicamente retiran una parte de los residuos, por lo que el lugar permanece limpio apenas unas semanas. Sin embargo, aseguran que en cuestión de días vuelve a llenarse de basura debido a que continúan arrojando desechos de manera irregular.

Los vecinos destacaron que en el área existe un señalamiento que prohíbe tirar basura, pero señalaron que la medida no ha sido suficiente para evitar que el problema persista.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia en el sector y aplicar sanciones a quienes sean sorprendidos depositando residuos de manera ilegal, con el fin de evitar que el basurero siga creciendo y afectando a las familias que viven en los alrededores.