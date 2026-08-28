Vecinos denuncian agua verde y malos olores en Haciendas Escobedo

La presencia del agua y los malos olores han generado preocupación entre los vecinos, al considerar que las condiciones podrían representar un riesgo sanitario

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Agua verdosa, malos olores y agua estancada son parte de la problemática que desde hace dos meses enfrentan vecinos de la colonia Haciendas de Escobedo, quienes aseguran que hasta el momento no han recibido una solución por parte de Agua y Drenaje.

De acuerdo con los habitantes, la situación se concentra en el cruce de Hacienda de los Nogales y se ha extendido por alrededor de un kilómetro, afectando tanto a viviendas como a negocios de la zona.

La presencia de agua estancada y los malos olores han generado preocupación entre los vecinos, al considerar que las condiciones podrían representar un riesgo sanitario. Durante un recorrido por el sector, también se observó la presencia de gusanos en el agua.

Ante la falta de una solución, uno de los habitantes incluso optó por elaborar su propio filtro de agua como una medida para enfrentar las condiciones que, aseguran, persisten desde hace semanas.

Las calles donde se reporta la problemática son Hacienda Santa María, Hacienda Anáhuac, Hacienda Dolores, Hacienda Santa Clara y avenida Haciendas del Rey.

Los vecinos aseguran que ya realizaron el reporte correspondiente ante Agua y Drenaje, con el folio 31564523, y permanecen a la espera de que la dependencia atienda la situación y dé una solución.