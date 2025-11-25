Vecinos denuncian aglomeración de basura en San Nicolás

Los vecinos de la vivienda señalaron que la situación tiene más de cuatro meses sin ser atendida y ha generado malestar entre habitantes del sector.

Habitantes de la colonia Valle de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás, denunciaron la presencia de una vivienda que mantiene grandes cantidades de basura —principalmente madera— acumuladas sobre la banqueta, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

De acuerdo con los vecinos, el domicilio ubicado en la calle Juan Aldama ya cuenta con un aviso emitido por el municipio debido al reporte ciudadano, pues el material apilado no solo obstruye el paso peatonal, sino que también podría provocar un incendio debido a la naturaleza inflamable de los desechos.

La situación, señalaron, tiene más de cuatro meses sin ser atendida y ha generado malestar entre los habitantes del sector, quienes diariamente deben rodear la acumulación para poder caminar por la zona.

Ante esto, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales y a la Secretaría de Servicios Públicos para que intervengan y retiren el material, al considerar que se trata de un problema sanitario y de seguridad que requiere atención inmediata.