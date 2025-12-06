Vecinos denuncian acumulación de basura en San Nicolás

Numerosos habitantes de este sector han mostrado su molestia ante la falta de limpieza por parte de las autoridades municipales

De nueva cuenta, vecinos catalogados como “gandallas” salieron a relucir, ahora en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde habitantes denunciaron la apropiación indebida de banquetas y la generación de focos de insalubridad.

En la calle Francisco Villa, de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, una pareja habría ocupado la banqueta para acumular desechos y basura, lo que ha provocado molestia entre los residentes. De acuerdo con vecinos, el sitio se ha convertido en un riesgo sanitario y obstaculiza totalmente el paso peatonal.

A unos metros del lugar, otro habitante instaló una cerca sobre la banqueta, dejando incluso un poste de energía eléctrica dentro de su propiedad, situación que consideran irregular y peligrosa.

Ambas acciones impiden el tránsito libre de peatones, quienes se ven obligados a caminar por la calle, exponiéndose al tráfico vehicular. Los reportes, señalan los afectados, han sido ignorados por la autoridad municipal, pese a tratarse de obstrucciones en la vía pública.

Los residentes exigen la intervención de las autoridades para restituir el espacio peatonal y atender los problemas de insalubridad que afectan a toda la comunidad.