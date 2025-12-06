Info 7 Logo
Vecinos denuncian acumulación de basura en San Nicolás

Por: Gladys Zavaleta

05 Diciembre 2025, 22:04

Numerosos habitantes de este sector han mostrado su molestia ante la falta de limpieza por parte de las autoridades municipales

De nueva cuenta, vecinos catalogados como “gandallas” salieron a relucir, ahora en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde habitantes denunciaron la apropiación indebida de banquetas y la generación de focos de insalubridad.

En la calle Francisco Villa, de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, una pareja habría ocupado la banqueta para acumular desechos y basura, lo que ha provocado molestia entre los residentes. De acuerdo con vecinos, el sitio se ha convertido en un riesgo sanitario y obstaculiza totalmente el paso peatonal.

A unos metros del lugar, otro habitante instaló una cerca sobre la banqueta, dejando incluso un poste de energía eléctrica dentro de su propiedad, situación que consideran irregular y peligrosa.

Ambas acciones impiden el tránsito libre de peatones, quienes se ven obligados a caminar por la calle, exponiéndose al tráfico vehicular. Los reportes, señalan los afectados, han sido ignorados por la autoridad municipal, pese a tratarse de obstrucciones en la vía pública.

Los residentes exigen la intervención de las autoridades para restituir el espacio peatonal y atender los problemas de insalubridad que afectan a toda la comunidad.

