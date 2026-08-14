Vecinos denuncian abandono del Arroyo Topo Chico en San Nicolás

Habitantes de la colonia Vicente Guerrero aseguran que llevan años enfrentando acumulación de basura, maleza, un puente deteriorado y una barda inconclusa.

El Arroyo Topo Chico, frente a la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás, se ha convertido en un problema cotidiano para quienes viven en este sector, donde la acumulación de basura y escombro se extiende por diferentes tramos.

Bolsas de basura, muebles, colchones, ropa y otros desechos permanecen entre la maleza, generando un panorama que los habitantes describen como un tiradero a cielo abierto.

El problema, aseguran, también ha comenzado a afectar el interior de sus viviendas, pues señalan que la presencia de basura en el arroyo atrae cucarachas y otros animales.

“Mi casa está llena de cucarachas, todo por la basura del arroyo. Trabajo para comprar insecticida solamente”, relató la señora Juany, quien aseguró que la situación se ha convertido en un gasto constante para las familias.

A la acumulación de basura se suma una barda cuya construcción quedó inconclusa. De acuerdo con los vecinos, la obra comenzó hace aproximadamente un año, pero permanece a medias, dejando el acceso abierto hacia el arroyo.

“La barda la dejaron a la mitad, por eso se les hace fácil seguir tirando basura”, comentó el señor Felipe.

Aunque recientemente se construyó un nuevo puente en esta zona, algunos vecinos continúan utilizando el antiguo debido a las dificultades que representa cruzar la nueva estructura.

La señora Juany explicó que sus problemas para caminar y la altura del nuevo puente le impiden utilizarlo con facilidad.

“Mis rodillas ya me duelen, por eso prefiero el puente antiguo; el nuevo está muy alto, ya cuando llego arriba me da taquicardia”, explicó.

Los vecinos piden a las autoridades atender de manera integral el sector, retirar la basura acumulada, concluir la barda y reforzar la vigilancia, incluso mediante cámaras, para identificar a las personas que acuden a tirar desechos al arroyo.