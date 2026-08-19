Vecinos del sur de Monterrey suman dos meses con bajo voltaje

Más de 30 familias enfrentan la descomposición de alimentos y medicinas, además de daños constantes en sus electrodomésticos.

Desde hace aproximadamente dos meses, vecinos de las calles Emiliano Zapata y Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Luis Echeverría Sur, cerca del Cerro de la Campana, al sur de Monterrey, están sufriendo los estragos del calor y de las fallas en el suministro eléctrico.

Son cerca de dos meses en los que han tenido bajo voltaje, lo que impide que los electrodomésticos funcionen de manera adecuada y, en algunos casos, ha provocado que refrigeradores se descompongan.

Son más de 30 familias las afectadas, quienes aseguran que ya ni siquiera pueden descansar durante la noche por las altas temperaturas. Los más afectados son los niños, que continúan de vacaciones, y los adultos mayores.

Estamos sufriendo la calor, los refrigeradores no levantan nada y pues tenemos medicamentos, insulinas y pues las comidas se nos echan a perder y todo eso”, dijo una de las vecinas de la colonia, Alicia Alvarez. A lo que otra Mónica, otra vecina, agregó: “Trae todo los moretones de los zancudos, muy feo, o sea tenemos que levantarnos en la madrugada, una vez se nos fue a la 1 de la madrugada y no dormimos nada, al día siguiente llegó pero muy bajita, muy apenas se levantaron lo abanicos y pues ahí no pusimos los abanicos casi casi en la cara”, dijo

El problema se concentra principalmente en las viviendas que se encuentran a orillas del arroyo seco.

La situación ya es del conocimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, los vecinos aseguran que personal de la paraestatal únicamente ha acudido en dos ocasiones, sin dar una solución al problema. Además, reportan que la sobrecarga ha provocado fallas en al menos dos postes, algunos de ellos con transformadores.

Mientras esperan una solución, las familias siguen haciéndole frente a las altas temperaturas como pueden: compran bolsas de hielo, adquieren únicamente la comida que consumirán durante el día y, en muchos casos, prefieren pasar gran parte del día fuera de sus domicilios.