Vecinos del Centro de Monterrey llevan más de 48 horas sin luz

De acuerdo con los habitantes, el servicio se interrumpió desde el sábado, luego de las condiciones meteorológicas que se registraron en la ciudad

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Vecinos de las calles Luis Carvajal de la Cueva y Santiago Tapia, en pleno Centro de Monterrey, llevan más de 48 horas sin energía eléctrica.

De acuerdo con los habitantes, el servicio se interrumpió desde el sábado, luego de las condiciones meteorológicas que se registraron en la ciudad.

La falta de electricidad ya ha generado afectaciones en los hogares, principalmente por la imposibilidad de mantener los alimentos refrigerados, además de las dificultades para realizar sus actividades cotidianas.

A este problema se suma que el semáforo ubicado en este sector tampoco está funcionando, lo que genera preocupación entre peatones y automovilistas que circulan por la zona.

Los vecinos aseguran que ya han reportado la falla ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuentan con los folios D100809590, D1008094841 y D1008095168.

Ante la falta de energía eléctrica, los habitantes de este sector del Centro de Monterrey hicieron un llamado a la CFE para que atienda los reportes y restablezca el servicio.