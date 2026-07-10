Vecinos de seis colonias de Monterrey exigen reparaciones de AyD

El problema originado desde hace dos años se ha reportado en múltiples ocasiones; sin embargo, la respuesta no ha llegado.

Con pancartas y gritos, vecinos en compañía de menores de edad y adultos mayores realizaron una protesta en calles de Monterrey.

El problema se encuentra en al menos seis colonias como lo son:

Valle de Santa Lucía

Fomerrey 6

Moctezuma

Pancho Villa

Carmen

Fomerrey 36

Entre otras, por lo que los vecinos exigen la atención.

“Drenajes tapados ya tenemos el drenaje adentro de las casas nos duele la cabeza hasta por estar oliendo el mugrero no estás comiendo a gusto entonces la única manera de qué no se escuchen es alzar la voz. Mi voz tiene que ser escuchada es lo que me han enseñado la voz de todas ahorita me decía el señor el civil que porque estamos haciendo esto porque ya fuimos y no nos hacen caso”



El problema originado desde hace dos años se ha reportado en múltiples ocasiones sin embargo la respuesta no ha llegado.



“Ya hemos reportado muchas veces ya tenemos problemas de casi dos años. Si ustedes van a Lucio blanco que yo creo que se han ido. Lucio Blanco está todo agujerada donde vago drenaje destapa, pero nada más destapa regla, pero ya no mueven más”



Además de las calles tapizadas de aguas negras y pozos, los olores se han vuelto un dolor de cabeza para los vecinos, por lo que piden a las autoridades correspondientes atenderlo cuanto antes.