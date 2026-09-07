Vecinos de Santa Catarina piden solución tras caída de barda

Vecinos del sector solicitaron la intervención de las autoridades y la constructora para realizar la retirada de los escombros.

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Lo que sería una tarde de convivencia entre familiares terminó en un momento de angustia, luego de que una barda colapsara y afectara al menos dos viviendas en la colonia La Fraternidad, en Santa Catarina.

La estructura habría cedido tras las fuertes lluvias y vientos registrados durante el sábado, provocando que bloques y concreto cayeran sobre una de las casas y un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

En la vivienda ubicada sobre la calle Sierra Madre Occidental número 126 habita un hombre de 82 años, quien se encontraba dentro de su domicilio al momento del derrumbe.

A unos metros, sus familiares convivían en la calle; sin embargo, minutos antes del colapso se retiraron del lugar.

“Gracias a Dios solo fue algo material, pero estábamos aquí afuera jugando lotería; si no fue que nos movimos, otra cosa se estuviera contando”, comentó Micaela Martínez, hija del afectado.

La caída también provocó daños en una camioneta blanca, sobre la que quedaron varios pedazos de block y concreto.

Al lugar acudió personal de Protección Civil de Santa Catarina, que realizó una inspección y acordonó el área para evitar otro accidente.

Sin embargo, los afectados aseguran que, hasta el momento, los trabajos de limpieza y retiro de los escombros no han comenzado, mientras esperan una respuesta de las autoridades y de la constructora.

“Nada más se están pasando la pelotita, que estamos esperando a municipio, no, que a la constructora; entonces el seguro no me pudo ayudar porque tenemos que esperar”, explicó Daniel Covarrubias, propietario de la camioneta afectada.

Ante el riesgo y las afectaciones que permanecen en la zona, los vecinos piden que municipio y constructora definan responsabilidades y trabajen de manera coordinada para retirar los escombros y dar una solución a la problemática.