Vecinos de Rincón de Palmas sufren por 'lluvia' de baches

Los colonos piden a las autoridades acudir cuanto antes a recarpetear la calle, pues temen por sus vehículos y los motociclistas que podrían salir heridos

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La presencia de múltiples baches se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los vecinos de la colonia Rincón de las Palmas, en el municipio de Santa Catarina.

Un total de ocho baches son los que afectan las avenidas Rincón de las Palmas, que cuenta con cuatro, los cuales aparecieron hace más de un año y no han sido reparados, volviéndose el terror para los motociclistas, quienes por las noches no logran apreciarlos y caen dentro de ellos.

Por su parte, la avenida perimetral norte cuenta con cuatro pozos, dos de ellos a punto de convertirse en socavón, los cuales afectan el paso tanto de vehículos como de camiones de ruta urbana y motociclistas, al caer en ellos como también al sacarles la vuelta.

Pues la vía es de doble sentido, por lo que los vehículos deben invadir carril o, en el caso de los camiones, deben esperar que pase uno para evitar algún percance.

Ante esto, piden a las autoridades correspondientes acudir cuanto antes a realizar el recarpeteo de la calle, pues además de las problemáticas a los vehículos, temen por la integridad de los motociclistas al caer en los baches.