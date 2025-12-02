Vecinos de Monteverde denuncian acumulación de desechos

A pesar de que personal municipal ha acudido a limpiar el lugar, el dueño del inmueble vuelve a almacenar objetos que generan un foco de peligro

Habitantes de la colonia Monteverde, específicamente en la calle Monte Celeste, denunciaron la constante acumulación de basura y materiales reciclables en un domicilio que, aseguran, representa un riesgo para la seguridad de la zona, especialmente ahora que inicia la temporada de pirotecnia. Señalaron que este problema ha sido reportado en diversas ocasiones a las autoridades, sin que hasta el momento exista una solución definitiva que evite que la situación continúe repitiéndose.

De acuerdo con los vecinos, en al menos dos ocasiones personal municipal ha acudido al sitio para realizar labores de limpieza y retirar parte del material acumulado. Sin embargo, afirman que la residente del inmueble vuelve a almacenar grandes cantidades de objetos, entre ellos fierro, plásticos, basura y bolsas llenas de PET, lo que ha ocasionado nuevamente un foco de contaminación y peligro. Esta situación, indican, no solo afecta la imagen urbana, sino que también incrementa el riesgo de un incidente mayor.

¿Por qué la acumulación de basura representa un peligro?

Los habitantes explicaron que el cúmulo de materiales inflamables en el domicilio puede convertirse en un detonante para un incendio, sobre todo durante estas fechas en las que es común el uso de cohetes y pirotecnia. Agregaron que una chispa o fuego mal controlado podría propagarse rápidamente debido a la cantidad de desechos, lo que pondría en riesgo a familias que viven en las viviendas contiguas.

¿Cómo afecta esta situación a la calle y a los peatones?

Además del riesgo de incendio, las bolsas de basura y materiales reciclables ya obstruyen parte de la calle y la banqueta, afectando el paso peatonal y vehicular. Esto dificulta la movilidad, especialmente para adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, por lo se reitera el llamado a las autoridades municipales para que intervengan de manera definitiva y eviten un posible accidente en la zona.