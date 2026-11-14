Vecinos de la colonia Industrial hacen justicia por propia mano

Vecinos de la colonia Industrial, en Monterrey, retuvieron a un hombre señalado por intentar ingresar a un domicilio, ante el hartazgo por la inseguridad.

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Cansados de la inseguridad, vecinos de la colonia Industrial, en Monterrey, retuvieron a un hombre señalado por intentar ingresar a un domicilio de la zona.

Los hechos ocurrieron este miércoles a las 20:00 horas, sobre la calle Octava Norte, a la altura del domicilio 1854, entre Justo Corro.

Seis residentes, entre ellos hombres, mujeres y adultos mayores con bastón, intervinieron personalmente para detener al presunto ladrón mientras llegaban las autoridades.

Hartos por los constantes problemas de inseguridad, los habitantes decidieron involucrarse, hacer “justicia por su propia mano” para retener al hombre y evitar que escapara.

Minutos después, una unidad de la Policía de Monterrey arribó al sitio y trasladó al detenido. Trascendió que presuntamente el sujeto contaba con varias órdenes de aprensión.

Los habitantes señalaron que la inseguridad se ha convertido en una de sus principales preocupaciones, por lo que solicitaron mayor presencia policial y recorridos de vigilancia en el sector.

Con información de Evelyn Benavides.