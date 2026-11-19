Ante esta situación, los habitantes solicitan la intervención de Servicios Públicos para retirar el escombro que quedó tras los trabajos de deshierbe

Habitantes de la colonia Del Maestro denunciaron la acumulación de escombro y basura sobre la avenida Nuevo México, problemática que aseguran se ha mantenido durante varias semanas y que continúa creciendo ante la falta de vigilancia en el sector.

Acumulan desperdicios junto a un campo de béisbol

De acuerdo con los vecinos, el problema comenzó después de unos trabajos para retirar la hierba alta en las inmediaciones de un campo de béisbol, donde los restos de estas labores quedaron abandonados. Posteriormente, algunas personas aprovecharon el sitio para arrojar más desperdicios, entre ellos llantas, cableado y distintos residuos.

Además, señalaron que en otro punto cercano al campo de béisbol es frecuente que personas provenientes de otras colonias acudan a tirar basura, convirtiendo el lugar en un tiradero recurrente.

Piden limpieza y vigilancia para evitar tiraderos clandestinos

Aunque reconocen que el municipio ha realizado labores de limpieza y que el servicio de recolección pasa por la zona, aseguran que los desperdicios vuelven a aparecer debido a que algunas personas continúan utilizando estos espacios para abandonar sus residuos.

Ante esta situación, los habitantes solicitan la intervención de Servicios Públicos para retirar el escombro que quedó tras los trabajos de deshierbe, así como mayor vigilancia de las autoridades para evitar que estos puntos sigan siendo utilizados como basureros clandestinos.