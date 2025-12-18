Vecinos de Juárez denuncian robo a casa en Balcones de Zirándaro

Los hechos se registraron aproximadamente a las 11:00 horas, los propietarios recurrieron a las redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía

Un vecino del municipio de Juárez denunció públicamente un robo a casa habitación ocurrido la mañana de este miércoles en la colonia Balcones de Zirándaro.



De acuerdo con el afectado, los hechos se registraron aproximadamente a las 11:00 horas, cuando personas desconocidas ingresaron a su domicilio y sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos una televisión, una laptop y una bicicleta de color blanco.



Tras el robo, los propietarios recurrieron a las redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía, ya que temen que los artículos robados puedan ser ofrecidos para su venta.



En su mensaje, pidieron a los vecinos mantenerse atentos y avisar en caso de recibir información, apelando a la solidaridad comunitaria.



El denunciante también hizo públicos un video de vigilancia y fotografías en las que se observa a los presuntos responsables, con el objetivo de facilitar su identificación y localización.



De manera respetuosa, el afectado solicitó la colaboración de la población para dar con los responsables y pidió mayor presencia y vigilancia por parte de la Policía municipal en la zona.



Finalmente, hizo un llamado a compartir la información para lograr la pronta localización de los presuntos delincuentes y prevenir nuevos hechos delictivos en el sector.