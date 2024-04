Vecinos de Guadalupe llevan casi dos días sin luz

La noche, pues, día, hay una cobijita de lo más cerca de la puerta y pues con miedo también, porque básicamente tienes abierto, verdad este. Y gracias a Dios, anoche tuvimos una noche fresca, pero sí, realmente es muy incómodo, porque, pues, está uno sube y sube.

No puedes prender el clima, no puedes prender tus abanicos, no puedes prender el aire lavado nada porque nada funciona, los teléfonos, pues este ya de bueno, ya está totalmente apagado, señaló una vecina afectada.