Vecinos de Guadalupe claman por seguridad en puente

Siguen sin cambiar todo eso, ya tienen bastante; arreglaron nada más este puente de este lado, dijeron que en poco tiempo iban a arreglar el otro lado y no, ya tiene bastante tiempo; pues más que nada en el día está más o menos tranquilo, pero ya obscureciendo está un poco peligroso, dijo Enrique, uno de los vecinos del lugar.

En la noche yo no he visto, nada más; en la tarde hay un poco de guarida; están descuidados los terrenos estos, no lo limpian o nada, opinó Daniel Larios.